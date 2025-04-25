Нижегородцам напомнили о правилах общих собраний собственников жилья Общество

Фото: Минстрой РФ

В 2025 году вступили в силу новые правила проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах. Об этом напоминает министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

По его данным, с 1 марта все заочные голосования с использованием информационных систем можно проводить исключительно через ГИС ЖКХ или региональные платформы. Если собрание инициировано после этой даты на других ресурсах, его результаты будут признаны недействительными.

Теперь вне зависимости от формы проведения собрания сообщение о нем обязательно размещается в системе. После публикации уведомления собственники получают три оповещения в личный кабинет Госуслуг: первое — за 10 дней до начала голосования, второе — в день старта голосования, третье — после подведения итогов. Уведомление считается доставленным в момент входа пользователя в личный кабинет Госуслуг или ГИС ЖКХ.

При проведении собрания в заочной форме с использованием системы сохраняется возможность проголосовать бумажным бюллетенем. Однако администратор обязан принимать только те бюллетени, в которых указан СНИЛС. Это необходимо для того, чтобы собственник мог проверить в ГИС ЖКХ, что его голос учтен правильно, и убедиться в отсутствии фальсификаций.

Если у собственника есть опасения по поводу передачи персональных данных, ему рекомендуется голосовать онлайн через ГИС ЖКХ или приложение "Госуслуги Дом".

Еще одно нововведение касается порядка инициирования собраний. Теперь заявку можно подать не только на бумаге, но и в электронном формате.

Для этого владельцу помещения необходимо скачать приложение "Госуслуги Дом", оформить коллективную заявку с темой "Инициирование ОСС", сформулировать вопросы для повестки и опубликовать ее. После этого другие собственники смогут присоединиться к заявке.

Когда к заявке присоединятся владельцы помещений, чья суммарная доля составляет не менее 10% от общей площади дома, управляющая организация обязана провести собрание по предложенной повестке в течение 45 дней.

Для удобства расчета 10% голосов в ГИС ЖКХ планируется внедрить новую функцию. Она позволит видеть долю голосов уже присоединившихся собственников как жильцам, так и управляющим компаниям.

Ранее сообщалось, что сервис "Сим-карты" стал доступен нижегородцам на портале "Госуслуги".