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Общество

В России изменились правила приема детей-иностранцев в школы и детсады

01 апреля 2025 13:00  [121] Общество
В России изменились правила приема детей-иностранцев в школы и детсады

С начала апреля 2025 года в России начали действовать новые требования к приему детей-иностранцев в государственные школы и детские сады. Изменения касаются как самих учащихся, так и их законных представителей, напомнили в полиции.

Первое обязательное условие — прохождение государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования для детей от 6 лет. По итогам процедуры выдается так называемая "зеленая карта".

Кроме того, при подаче заявления в образовательное учреждение необходимо предоставить копии документов, подтверждающих законность пребывания ребенка и его представителя на территории РФ. Это может быть:

  • вид на жительство,
  • разрешение на временное проживание,
  • разрешение на временное проживание в целях получения образования,
  • виза и (или) миграционная карта,
  • другие официальные документы.

Сотрудники школы или детсада обязаны проверить, не включены ли ребенок или его представители в реестр контролируемых лиц. При наличии такой информации прием в учебное заведение невозможен.

Дополнительно, при поступлении в школу ребенок-иностранец должен пройти тестирование на знание русского языка.

Полный список необходимых документов и требований закреплен в приказе Минпросвещения России от 4 марта 2025 года № 171.

Важно: если ребенок или его представители числятся в реестре контролируемых лиц, доступ к обучению в государственных школах и садах для них закрыт. За нарушение этого требования юридическим лицам грозит штраф до 500 000 рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области вводятся ограничения на работу мигрантов в ряде сфер. Вышел указ губернатора.

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Теги:
Госуслуги Детсады Мигранты
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