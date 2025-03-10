В Госдуме просят разрешить оформление полиса ОСАГО через "Госуслуги"

Заместитель руководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева направила запрос в Министерство цифрового развития о возможности оформления полиса ОСАГО через портал "Госуслуги". Об этом сообщает телеканал "360".
В настоящее время для покупки ОСАГО необходимо лично посетить офис страховой компании или оформить документ через их сайты, но последний вариант не всегда возможен из-за отказов страховщиков. Авксентьева отметила проблемы с работой некоторых сайтов и предложила ввести штрафы за отказ в продаже ОСАГО.
Также она указала на случаи навязывания дополнительных услуг и отказы в выдаче полиса в регионах с высокими рисками мошенничества.
По мнению депутата, разрешение на оформление ОСАГО через "Госуслуги" упростит процесс, сделает его более прозрачным и снизит риск навязывания платных услуг.
Напомним, что с 2023 года у нижегородцев появилась возможность дистанционно подавать заявления об электронном урегулировании убытков по ОСАГО через портал "Госуслуги". В частности, при оформлении ДТП по европротоколу электронный документ можно направить на самом портале или с помощью приложения "Госуслуги Авто".
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