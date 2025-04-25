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Происшествия

Авария с участием четырех машин произошла на Бекетова в Нижнем Новгороде

27 апреля 2025 11:52  [4] Происшествия
Авария с участием четырех машин произошла на Бекетова в Нижнем Новгороде

Авария с участием четырех машин произошла на Бекетова в Нижнем Новгороде вечером 26 апреля. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля "Шевроле" выехал на встречную полосу и столкнулся со "Шкодой". От удара иномарку отбросило на соседнюю полосу, где она врезалась в "Хендай". Также повреждения получил автомобиль "Иксид", который проезжал мимо в момент аварии.

Среди пострадавших оказались водитель и два пассажира "Шкоды", а также пассажир "Шевроле". Всех четверых госпитализировали.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. 

Ранее сообщалось, что ДТП на Молодежном проспекте закончилось госпитализацией двоих пострадавших. 

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Теги:
Авария Госавтоинспекция ДТП
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