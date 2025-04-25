Авария с участием четырех машин произошла на Бекетова в Нижнем Новгороде Происшествия

Авария с участием четырех машин произошла на Бекетова в Нижнем Новгороде вечером 26 апреля. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля "Шевроле" выехал на встречную полосу и столкнулся со "Шкодой". От удара иномарку отбросило на соседнюю полосу, где она врезалась в "Хендай". Также повреждения получил автомобиль "Иксид", который проезжал мимо в момент аварии.

Среди пострадавших оказались водитель и два пассажира "Шкоды", а также пассажир "Шевроле". Всех четверых госпитализировали.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что ДТП на Молодежном проспекте закончилось госпитализацией двоих пострадавших.