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Общество

Нижегородцам могут упростить подготовку к госпитализации за счет сокращения анализов

27 апреля 2025 12:31  [93] Общество
Нижегородцам могут упростить подготовку к госпитализации за счет сокращения анализов

Российские онкологи выступили с инициативой пересмотреть перечень обязательных обследований перед госпитализацией, предложив ввести единый базовый список анализов с фиксированными сроками действия. Об этом сообщил главный редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своём телеграм-канале.

По его словам, в настоящее время требования к обследованиям перед операцией устанавливаются на уровне регионов или даже отдельных медицинских учреждений. И как отмечают специалисты издания "ЭХО онкологии", многие из этих анализов оказываются избыточными и необоснованными.

По мнению экспертов, для госпитализации в онкологические стационары не требуется предоставление анализа кала на яйца гельминтов, справки об отсутствии контакта с инфекционными заболеваниями и корью, а также заключения стоматолога о санации полости рта.

Анализ на D-димер, оценивающий риск тромбозов, также не является обязательным. Консультация терапевта, как считают специалисты, необходима только один раз в год и лишь при наличии сопутствующих заболеваний, выявленных в анамнезе.

ЭхоКГ или УЗИ сердца следует проводить исключительно перед началом лечения препаратами с кардиотоксическим действием. Дополнительные исследования, такие как УЗИ, КТ или МРТ органов брюшной полости, а также УЗИ почек, не нужны на этапе подготовки к госпитализации.

Кроме того, эксперты подчеркивают, что регулярное выполнение УЗИ вен нижних конечностей перед каждой химиотерапией не имеет смысла.

Перед операциями по удалению опухолей, по их мнению, можно отказаться от определения Международного нормализованного отношения (МНО), исследования времени свертывания крови, тестов на кровотечение и УЗИ органов малого таза.

Все эти исследования входят в стандартный перечень догоспитальных обследований, действующий в Нижегородской области.

Никонов добавил, что по информации Нижегородского онкологического диспансера, ежегодно в учреждении проводится около 12 тысяч госпитализаций. При этом затраты на выполнение ненужных анализов оцениваются примерно в 10,3 миллиона рублей в год.

Ранее стало известно, что борфенилаланин для лечения рака начнут выпускать в России.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье онкология
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