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Происшествия

Двух пенсионерок из Дзержинска обманули мошенники в один день

27 апреля 2025 14:30  [86] Происшествия
Двух пенсионерок из Дзержинска обманули мошенники в один день

В Дзержинске за один день две пожилые женщины стали жертвами мошенников, которые действовали по известной схеме "Ваша дочь попала в ДТП". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сообщается, что 74-летней пенсионерке позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что ее дочь якобы стала участницей дорожно-транспортного происшествия и срочно нуждается в деньгах.

Не проверяя полученную информацию, женщина собрала 300 000 рублей, упаковала их в пакет и передала незнакомцу прямо у двери своей квартиры.

По аналогичному сценарию была обманута и 69-летняя жительница Дзержинска. Она передала мошеннику 100 000 рублей в прихожей собственного дома.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела. В первом эпизоде действия злоумышленников квалифицируются по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), что предусматривает до шести лет лишения свободы. Во втором — по части 2 той же статьи, с максимальным наказанием до пяти лет заключения.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о мерах предосторожности:

  • Если вам звонит человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов, обязательно уточняйте его личность. Попросите назвать фамилию, должность и самостоятельно перезвоните в ведомство по официальному номеру телефона.
  • При получении тревожных сообщений о якобы случившемся с близкими происшествии сохраняйте спокойствие и постарайтесь проверить информацию, связавшись с родственниками напрямую.

В случае, если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефонам 02 или 102 (с мобильного телефона).

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники развели четырех нижегородок на 2 млн рублей

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Теги:
МВД мошенники Мошенничество
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