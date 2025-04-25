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Культура и отдых

300 тысяч человек посетили фестиваль Intervals-2025 за три дня

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300 тысяч человек посетили фестиваль Intervals-2025 за три дня

За три дня фестиваль медиаискусства Intervals (0+) в Нижнем Новгороде посетили уже более 300 тысяч человек. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Глеб Никитин.

Он напомнил, что в этом году на 17 городских локациях свои работы представляют более 25 медиахудожников из 10 стран, включая Испанию, Германию, Великобританию, Францию, Турцию и Тайвань. Некоторые из них лично приехали в Нижний Новгород, чтобы представить свои проекты.

По его словам, за три дня фестиваль уже посетили более 300 тысяч человек, что сопоставимо с показателями крупных европейских событий. Никитин напомнил, что вдохновением для создания INTERVALS в 2019 году послужил пражский фестиваль света Signal, который ежегодно собирает около 500 тысяч зрителей. Также он упомянул фестиваль Llum в Барселоне, где в этом году на улицах города собралось порядка 300 тысяч человек, и знаменитый Fête des Lumières в Лионе, который посещают от 1,8 до 4 миллионов гостей.

Напомним, фестиваль стартовал 24 апреля и продлится четыре дня. 

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Теги:
Глеб Никитин Искусство Фестиваль
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