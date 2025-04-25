Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
На проезд в нижегородских электричках появились льготы с 25 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
27 апреля 2025 13:59  [101] Нижегородцам напомнили, как выбрать мясо для шашлыка
27 апреля 2025 13:27  [133] 300 тысяч человек посетили фестиваль Intervals-2025 за три дня
27 апреля 2025 10:00  [450] Реставрацию Дома Заплатина в Нижнем Новгороде продолжат за 30 млн рублей
26 апреля 2025 13:00  [602] Марка Эйдельштейна чуть не выгнали из театрального вуза из-за Голливуда
26 апреля 2025 10:08  [497] Фестиваль Intervals 2025 в Нижнем Новгороде привлёк гостей города
25 апреля 2025 19:04  [372] Более 143 тысяч детей смогут отдохнуть в нижегородских лагерях в 2025 году
25 апреля 2025 18:30  [471] Триумфальная арка XIX века может обойтись Нижнему Новгороду в 315 млн рублей
25 апреля 2025 17:10  [249] Команда АПЗ заняла 2 место на фестивале КВН "Кубок Пландина"
25 апреля 2025 16:30  [441] Арт-пространство "Хохлома" открылось в центре Нижнего Новгорода — фото
25 апреля 2025 16:23  [281] Рисунки победителей конкурса украсили призаводскую площадь в Арзамасе
Культура и отдых

Нижегородцам напомнили, как выбрать мясо для шашлыка

27 апреля 2025 13:59  [101] Культура и отдых
Нижегородцам напомнили, как выбрать мясо для шашлыка

Фото: с сайта flickr.com

С приближением майских праздников, когда традиционно открывается сезон пикников и дачных выездов, Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мяса для шашлыка.

В ведомстве советуют в первую очередь обращать внимание на внешний вид продукта: свежее мясо отличается естественным цветом и запахом. Жир должен быть белым, кремовым или слегка желтоватым, без серого оттенка. Консистенция мяса — плотная, а при нажатии образующаяся ямка быстро выравнивается.

По словам специалистов, не стоит покупать готовые мясные полуфабрикаты у неизвестных продавцов. Если на упаковке отсутствует информация о наименовании организации, юридическом адресе или режиме работы, от приобретения лучше отказаться.

В случае покупки некачественного продукта рекомендуется обратиться к продавцу с письменной претензией. Если проблема не будет решена, следует сообщить о нарушении в Роспотребнадзор.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить здоровье и провести майские праздники безопасно, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Добавим, что при приготовлении шашлыка также стоит помнить о пожарной безопасности. Ранее сообщалось, что желание полакомиться жареным мясом обернулось госпитализацией в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Отдых Праздники Роспотребнадзор
Поделиться:
Новости по теме
10 апреля 2025 11:30  [487] Каждый третий россиянин планирует остаться дома на майские праздники
07 апреля 2025 10:27  [709] Нижегородцев ждет 13 выходных дней в мае
17 марта 2025 10:28  [620] Нижегородцам рассказали, как увеличить майские праздники
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Intervals в объективе: чем удивляет фестиваль в 2025 году
25 апреля 2025 12:34Intervals в объективе: чем удивляет фестиваль в 2025 году
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph