Нижегородцам напомнили, как выбрать мясо для шашлыка Культура и отдых

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С приближением майских праздников, когда традиционно открывается сезон пикников и дачных выездов, Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мяса для шашлыка.

В ведомстве советуют в первую очередь обращать внимание на внешний вид продукта: свежее мясо отличается естественным цветом и запахом. Жир должен быть белым, кремовым или слегка желтоватым, без серого оттенка. Консистенция мяса — плотная, а при нажатии образующаяся ямка быстро выравнивается.

По словам специалистов, не стоит покупать готовые мясные полуфабрикаты у неизвестных продавцов. Если на упаковке отсутствует информация о наименовании организации, юридическом адресе или режиме работы, от приобретения лучше отказаться.

В случае покупки некачественного продукта рекомендуется обратиться к продавцу с письменной претензией. Если проблема не будет решена, следует сообщить о нарушении в Роспотребнадзор.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить здоровье и провести майские праздники безопасно, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Добавим, что при приготовлении шашлыка также стоит помнить о пожарной безопасности. Ранее сообщалось, что желание полакомиться жареным мясом обернулось госпитализацией в Нижегородской области.