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Каждый третий россиянин планирует остаться дома на майские праздники

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В мае 2025 года россияне смогут насладиться двумя полноценными периодами отдыха, связанными с весенними праздниками — Праздником Весны и Труда (1 мая) и Днём Победы (9 мая). Благодаря удачному расположению праздничных дат и переносу выходных, май станет одним из самых благоприятных месяцев для отдыха, коротких поездок и планирования отпуска.

Однако большинство россиян планируют провести майские праздники дома или на даче. Согласно исследованию финтех-компании ЮMoney, которое цитирует телеканал "360", и только 5% респондентов собираются отправиться за границу.

35% планируют провести майские выходные на даче, а 29% намерены остаться дома. 16% респондентов рассматривают возможность поездки в другой город, а 10% — на курорты. За границу планируют отправиться всего 5% опрошенных. Еще 5% пока не определились, как провести эти восемь дней.

Каждый четвертый россиянин планирует провести майские праздники с родителями, 19% — с другими родственниками. 18% респондентов проведут время с партнерами и детьми. Каждый третий (31%) решил встретиться с друзьями, 29% планируют провести время с возлюбленными, 14% — с питомцами, а 7% — с коллегами.

Половина опрошенных (по 25%) планируют посвятить майские выходные уборке, приготовлению шашлыков или просмотру сериалов. 20% респондентов намерены прогуляться по городу, 17% — поиграть в видеоигры, 13% — отправиться за покупками. 10% предпочтут провести время на пикнике в парке, а еще 10% планируют посетить музеи и другие культурные мероприятия.

Для тех, кто решит провести майские праздники за границей, расходы могут составить от 100 тысяч рублей. По данным Российского союза туриндустрии, наиболее выгодными направлениями для отдыха в мае являются Турция, Белоруссия и Вьетнам.

Кстати, Нижний Новгород попал в топ-3 самых популярных туристических направлений на майские праздники.

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Теги:
Отдых Семья Туризм
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