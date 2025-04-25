Пожар на свалке в Городецком округе локализовали Происшествия

Фото: телеграм-канал Александра Мудрова

Пожар на свалке в Городецком округе локализовали. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Городецкого округа Александр Мудров.

По его словам, на 15.00 открытого горения нет. На полигон привозят технику, чтобы отсыпать грунтом тлеющие участки. Кроме того, продолжается проливку склонов, чтобы не допустить возгорания.

Ранее сообщалось, что крупный пожар вспыхнул в ночь с 26 на 27 апреля. Его площадь составила около 20 тысяч квадратных метров.