Природоохранная прокуратура проверит Шуваловскую промзону в Нижнем Новгороде Общество

Фото: скриншот программы "Кстати..."

Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура проверит информацию о возможном складировании отходов на территории Шуваловской промзоны. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ведомстве.

Кроме того, к проверке привлечены надзорные и контролирующие органы, которые должны установить, имели ли место нарушения природоохранного законодательства.

Как подчеркнули в ведомстве, по результатам проверки в случае подтверждения информации будут приняты надлежащие меры.

Напомним, о возобновлении свалки на территории Шуваловской промзоны в Автозаводском районе стало известно из сюжета программы "Кстати…" (16+) в конце марта. Площадь свалки может достигать 100 га, однако находящиеся здесь люди уверяют, что идет строительство радиаторного завода.

В мэрии на запрос НИА "Нижний Новгород" заявили, что показанная в сюжете территория новой свалки находится в 2 км от рекультивированной ранее территории. В минимущества области рассказали, что участок, где образовалась свалка, предоставлен в аренду ООО "Радиаторный завод НН".

Директор завода, в свою очередь, отрицает причастность к Шуваловской свалке, утверждая, что в его ведении находится территория площадью 1 га. Участок отделен от нелегальной свалки деревьями и на нем мусора нет.

Редакция НИА "Нижний Новгород" также направила запросы в региональное министерство экологии и Росприроднадзор.