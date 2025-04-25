10 органических производств Нижегородской области есть в реестре Минсельхоза Общество

Фото: Александр Воложанин

Многие продукты с маркировкой "Organic" на самом деле оказываются лишь рекламным ходом. Об этом напомнил главный редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

По его словам, проверить подлинность такой продукции можно с помощью реестра Минсельхоза.

Если товар отсутствует в официальном списке, от покупки лучше отказаться. Важно, чтобы в реестре полностью совпадали название продукта и наименование производителя.

Кроме того, при сканировании QR-кода на упаковке он должен вести именно на реестр, а не на рекламный сайт или презентацию.

"В реестре Минсельхоза за Нижегородской областью числятся 10 официальных органических производств: малины, ежевики, пшеницы и ржи", - написал он.

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