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Общество

10 органических производств Нижегородской области есть в реестре Минсельхоза

27 апреля 2025 17:27  [69] Общество
10 органических производств Нижегородской области есть в реестре Минсельхоза

Фото: Александр Воложанин

Многие продукты с маркировкой "Organic" на самом деле оказываются лишь рекламным ходом. Об этом напомнил  главный редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

По его словам, проверить подлинность такой продукции можно с помощью реестра Минсельхоза.

Если товар отсутствует в официальном списке, от покупки лучше отказаться. Важно, чтобы в реестре полностью совпадали название продукта и наименование производителя.

Кроме того, при сканировании QR-кода на упаковке он должен вести именно на реестр, а не на рекламный сайт или презентацию.

"В реестре Минсельхоза за Нижегородской областью числятся 10 официальных органических производств: малины, ежевики, пшеницы и ржи", - написал он.

Ранее специалисты Роспотрбесоюза дали рекомендации по правильному выбору мяса на шашлык. 

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Теги:
Продовольствие
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