Пожар площадью 1000 кв. м потушен на складе деревянных шпал под Володарском Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Спасатели МЧС ликвидировали крупный пожар, который возник вечером 27 апреля на складе деревянных шпал в поселке Ильиногорск Володарского округа Нижегородской области.

Как рассказали в пресс-службе нижегородского ГУ МЧС, огонь уничтожил конструкции на площади 1000 квадратных метров.

В результате ЧП погибших и пострадавших нет. Причины инцидента выясняются.

Напомним, что межрегиональное управление Росприроднадзора проводит расследование причин пожара, который произошёл 27 апреля на свалке в Городецком районе Нижегородской области.

Кроме того, по факту пожара на свалке в Городецком округе проверку начала и прокуратура региона.