Пожар площадью 1000 кв. м потушен на складе деревянных шпал под Володарском

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Спасатели МЧС ликвидировали крупный пожар, который возник вечером 27 апреля на складе деревянных шпал в поселке Ильиногорск Володарского округа Нижегородской области.
Как рассказали в пресс-службе нижегородского ГУ МЧС, огонь уничтожил конструкции на площади 1000 квадратных метров.
В результате ЧП погибших и пострадавших нет. Причины инцидента выясняются.
Напомним, что межрегиональное управление Росприроднадзора проводит расследование причин пожара, который произошёл 27 апреля на свалке в Городецком районе Нижегородской области.
Кроме того, по факту пожара на свалке в Городецком округе проверку начала и прокуратура региона.
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