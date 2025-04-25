Крупный пожар вспыхнул на полигоне ТБО в Городецком округе

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Крупный пожар вновь вспыхнул на полигоне ТБО в Городецком округе в ночь с 26 на 27 апреля.
По информации главы Городецкого округа Александра Мудрова, площадь пожара на утро составляет около 20 тысяч квадратных метров. Огонь охватил карты №2 и №3.
На месте работают пожарные расчеты и техника регионального оператора. Мудров отметил, что благодаря мероприятиям по усилению пожарной безопасности, проведенным в прошлом году, распространение огня за пределы горящих участков удалось предотвратить.
"Предположительные причины возгорания сейчас даже не хочу указывать во избежание неверных трактовок", — подчеркнул глава округа.
Для выяснения всех обстоятельств инцидента будет организовано расследование. Кроме того, создан муниципальный штаб для контроля ситуации.
Напомним, в прошлый раз крупный пожар на свалке в Городецком округе произошел в сентябре 2024 года. Тогда огонь охватил около 35 тысяч кв. метров.
Ранее сообщалось, что Росприроднадзор проверяет "МусПроМ" после возгорания отходов на Автозаводе.
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