Крупный пожар вспыхнул на полигоне ТБО в Городецком округе Происшествия

Фото: телеграм-канал Александра Мудрова

Крупный пожар вновь вспыхнул на полигоне ТБО в Городецком округе в ночь с 26 на 27 апреля.

По информации главы Городецкого округа Александра Мудрова, площадь пожара на утро составляет около 20 тысяч квадратных метров. Огонь охватил карты №2 и №3.

На месте работают пожарные расчеты и техника регионального оператора. Мудров отметил, что благодаря мероприятиям по усилению пожарной безопасности, проведенным в прошлом году, распространение огня за пределы горящих участков удалось предотвратить.

"Предположительные причины возгорания сейчас даже не хочу указывать во избежание неверных трактовок", — подчеркнул глава округа.

Для выяснения всех обстоятельств инцидента будет организовано расследование. Кроме того, создан муниципальный штаб для контроля ситуации.

Напомним, в прошлый раз крупный пожар на свалке в Городецком округе произошел в сентябре 2024 года. Тогда огонь охватил около 35 тысяч кв. метров.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор проверяет "МусПроМ" после возгорания отходов на Автозаводе.