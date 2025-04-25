Рособрнадзор предложил приостанавливать шумные работы у мест проведения ЕГЭ Общество

Рособрнадзор предложил приостанавливать строительные и шумные работы вблизи экзаменационных пунктов во время проведения ЕГЭ. Об этом сообщает телеканал "360".

Соответствующие рекомендации даны муниципалитетам и регионам. Помимо этого, депутаты внесли множество предложений по улучшению процесса проведения экзаменов, включая инструктаж общественных наблюдателей и организаторов.

По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, ведомство провело анализ всех резонансных случаев, связанных с проведением ЕГЭ в предыдущие годы. На основе этого анализа были разработаны рекомендации по оптимизации работы металлоискателей и рамок безопасности.

Напомним, более 13,5 тысячи жителей Нижегородской области планируют пройти государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ в текущем учебном году. Это все ученики 11-х классов школ региона, а также некоторые студенты учреждений среднего профессионального образования и выпускники образовательных учреждений прошлых лет.