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Общество

Рособрнадзор предложил приостанавливать шумные работы у мест проведения ЕГЭ

28 апреля 2025 10:02  [74] Общество
Рособрнадзор предложил приостанавливать шумные работы у мест проведения ЕГЭ

Рособрнадзор предложил приостанавливать строительные и шумные работы вблизи экзаменационных пунктов во время проведения ЕГЭ. Об этом сообщает телеканал "360".

Соответствующие рекомендации даны муниципалитетам и регионам. Помимо этого, депутаты внесли множество предложений по улучшению процесса проведения экзаменов, включая инструктаж общественных наблюдателей и организаторов.

По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, ведомство провело анализ всех резонансных случаев, связанных с проведением ЕГЭ в предыдущие годы. На основе этого анализа были разработаны рекомендации по оптимизации работы металлоискателей и рамок безопасности.

Напомним, более 13,5 тысячи жителей Нижегородской области планируют пройти государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ в текущем учебном году. Это все ученики 11-х классов школ региона, а также некоторые студенты учреждений среднего профессионального образования и выпускники образовательных учреждений прошлых лет.

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Теги:
ЕГЭ Рособрнадзор Экзамены
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