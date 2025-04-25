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Экономика

Нижегородская область вошла в топ-20 регионов РФ по платежной дисциплине бизнеса

28 апреля 2025 11:32  [86] Экономика
Нижегородская область заняла 16-е место в рейтинге платежной дисциплины бизнеса

РИА Новости опубликовало рейтинг российских регионов по платежной дисциплине бизнеса за 2024 год. Исследование основывалось на данных Центробанка: оценивалась доля просроченной задолженности юридических лиц перед банками как отношение объема просроченных кредитов к общей ссудной задолженности. Прирост задолженности рассчитывался за период с 1 марта 2024 года по 1 марта 2025 года.

Нижегородская область заняла 16-е место в рейтинге с долей просроченной задолженности всего 1%. При этом на регион приходится 0,12% от общего объема корпоративного кредитного портфеля страны, что является хорошим показателем.

Интересно, что многие крупнейшие регионы Приволжского федерального округа оказались значительно ниже в списке: Татарстан занял 28-е место, Чувашия — 30-е, Самарская область — 43-е, а Башкортостан и вовсе оказался на 55-й строчке.

Лидерами рейтинга стали Чукотский автономный округ с минимальной долей просрочки — 0,05%, и Магаданская область — 0,2%. В числе аутсайдеров — Ненецкий автономный округ (76,2% просроченных кредитов) и Дагестан (41,9%).

Хорошая платежная дисциплина в Нижегородской области свидетельствует о высокой финансовой устойчивости местного бизнеса и его способности своевременно исполнять кредитные обязательства.

Ранее сообщалось, что пять вузов из Нижегородской области вошли в число лучших в России.

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Теги:
бизнес Рейтинг экономика
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