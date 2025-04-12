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Экономика

Доля отказов по розничным кредитам в Нижегородской области выросла до 76,5%

16 апреля 2025 19:41  [103] Экономика
Доля отказов по розничным кредитам в Нижегородской области выросла до 76,5%

В марте 2024 года доля отклоненных заявок на розничные кредиты в Нижегородской области достигла 76,5%. Это на 3,3 процентного пункта больше, чем в феврале, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Такой прирост стал самым значительным среди 20 регионов России, лидирующих по объемам розничного кредитования. Кроме Нижегородской области, значительный рост отказов также зафиксирован в Самарской области (+3,1 п.п.), Санкт-Петербурге и Москве (по +3,0 п.п.).

Наибольшая доля отклоненных заявок по-прежнему наблюдается в Ставропольском (82,8%), Краснодарском краях и Кемеровской области (по 82,3%), а также в Алтайском крае (81,9%) и Новосибирской области (81,6%).

В НБКИ отметили, что в целом по России в марте 2025 года доля отклоненных заявок на розничные кредиты достигла 80,6%. Это на 2,7 процентного пункта выше, чем месяцем ранее. Это максимальный показатель за последние 12 месяцев. 

В статистику входят все основные виды займов: потребительские кредиты, пос-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека.

Уровень отказов, по данным бюро, напрямую зависит от персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика. Чем он выше, тем больше шансов на одобрение кредита. Так, среди граждан с самым низким ПКР (от 1 до 250 баллов) отказ получают 96,8% заявителей. В то время как среди заемщиков с высоким рейтингом (751–999 баллов) доля отказов составляет лишь 42,4%.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, рост отказов объясняется ужесточением денежно-кредитной политики. Повышение ключевой ставки и усиление макропруденциальных ограничений привели к снижению спроса на кредиты со стороны населения и сокращению готовности банков брать на себя риски.

"С одной стороны, потенциальные заемщики отказываются от оформления кредитов из-за высоких ставок, с другой — банки все реже одобряют заявки. В итоге мы наблюдаем общее сокращение объемов розничного кредитования", — пояснил Волков.

Ранее сообщалось, что 65% нижегородцев считают кредиты долговой ямой.

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Теги:
Деньги Кредиты Финансы
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