Нижегородский врач подарила свою картину министру здравоохранения РФ

Фото:
В Москве в Храме Христа Спасителя 27 апреля открылась выставка (0+) работ нижегородских художников и врачей Михаила Сидорова и Ольги Воробьевой. Об этом сообщает телеграм-канал "Бокал прессека".
Как рассказал председатель Профсоюза работников здравоохранения региона Василий Приказнов, интерес к произведениям авторов проявил Профсоюз работников здравоохранения России. Экспозиция стала частью Всероссийского фестиваля патриотической песни, который стартовал в главном православном соборе страны.
В рамках выставки врач-гастроэнтеролог Ольга Воробьева вручила картину под названием "Сила и мудрость", созданную специально для министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Мурашко эту работу передаст его заместитель Андрей Плутницкий.
Ранее сообщалось, что картина СПИЧа "Красная площадь" продается за 17 млн рублей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+