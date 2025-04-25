Нижегородский врач подарила свою картину министру здравоохранения РФ Общество

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

В Москве в Храме Христа Спасителя 27 апреля открылась выставка (0+) работ нижегородских художников и врачей Михаила Сидорова и Ольги Воробьевой. Об этом сообщает телеграм-канал "Бокал прессека".

Как рассказал председатель Профсоюза работников здравоохранения региона Василий Приказнов, интерес к произведениям авторов проявил Профсоюз работников здравоохранения России. Экспозиция стала частью Всероссийского фестиваля патриотической песни, который стартовал в главном православном соборе страны.

В рамках выставки врач-гастроэнтеролог Ольга Воробьева вручила картину под названием "Сила и мудрость", созданную специально для министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Мурашко эту работу передаст его заместитель Андрей Плутницкий.

Ранее сообщалось, что картина СПИЧа "Красная площадь" продается за 17 млн рублей.