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Общество

Нижегородский врач подарила свою картину министру здравоохранения РФ

28 апреля 2025 19:45  [40] Общество
Нижегородский врач подарила свою картину министру здравоохранения РФ

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

В Москве в Храме Христа Спасителя 27 апреля открылась выставка (0+) работ нижегородских художников и врачей Михаила Сидорова и Ольги Воробьевой. Об этом сообщает телеграм-канал "Бокал прессека".

Как рассказал председатель Профсоюза работников здравоохранения региона Василий Приказнов, интерес к произведениям авторов проявил Профсоюз работников здравоохранения России. Экспозиция стала частью Всероссийского фестиваля патриотической песни, который стартовал в главном православном соборе страны.

В рамках выставки врач-гастроэнтеролог Ольга Воробьева вручила картину под названием "Сила и мудрость", созданную специально для министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Мурашко эту работу передаст его заместитель Андрей Плутницкий.

Ранее сообщалось, что картина СПИЧа "Красная площадь" продается за 17 млн рублей.

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Теги:
Врачи Здравоохранение Искусство
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