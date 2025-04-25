Инклюзивный офис по трудоустройству при кадровом центре открылся на Славянской в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Нижегородский кадровый центр "Работа России"

Новый инклюзивный офис по трудоустройству соискателей с инвалидностью при Нижегородском кадровом центре «Работа России» открылся на базе регионального фонда «Защитники Отечества» по адресу: ул. Славянская, 8.

Прием ведут карьерные консультанты службы занятости, которые предоставляют весь комплекс мер поддержки для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также участников СВО и членов их семей. Специалисты кадрового центра сотрудничают с работодателями (ИП, НКО, ООО, государственными и коммерческими компаниями) по вопросам создания инклюзивных рабочих мест.

В Нижнем Новгороде работает еще один инклюзивный офис - в Сормовском филиале службы занятости по адресу: ул. Коминтерна, 13.

«Инклюзивный офис по трудоустройству – это «единое окно» для профориентации и трудоустройства людей с инвалидностью. На базе фонда «Защитники Отечества» организованы рабочие места для карьерных консультантов, установлен инфомат с вакансиями и мерами поддержки кадрового центра. Наша задача — не просто помочь найти работу, но и сформировать инклюзивную среду, где работодатели и соискатели учатся взаимодействовать на принципах уважения и эффективного сотрудничества», - рассказала директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.

Карьерные консультанты Нижегородского кадрового центра подбирают вакансии с учетом индивидуальных возможностей соискателя, помогают составить резюме и профессиональное портфолио, обучают новым навыкам для трудоустройства, поддерживают в адаптации на рабочем месте и в получении субсидии на открытие бизнеса.

Большая информационная работа проводится и с представителями предприятий. Работодателей консультируют по вопросам создания субсидированных рабочих мест, подбирают сотрудников под конкретные требования, проводят тренинги по инклюзивной культуре в коллективе и др.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.