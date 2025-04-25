Полмиллиона нижегородцев укрепляют здоровье на рабочем месте Общество

Фото: Александр Воложанин

С 28 апреля в Нижегородской области началась Неделя популяризации лучших практик укрепления здоровья на рабочих местах, приуроченная ко Всемирному дню охраны труда. Акция (0+) продлится до 8 мая и охватит все регионы страны. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в облминздраве.

Условия труда должны помогать сохранять и улучшать здоровье, так как человек проводит большую часть жизни на работе. Исследования показывают, что корпоративные программы помогают сотрудникам чувствовать себя лучше, реже болеть и работать эффективнее.

В Нижегородской области с 2019 года действует региональный проект "Укрепление здоровья на рабочем месте", который внедряет программы, помогающие людям вести здоровый образ жизни и предотвращать хронические болезни. Генеральным партнером проекта стал Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

На 2025 год к проекту подключились 37 предприятий и учреждений. За это время было проведено более 5 тысяч мероприятий, в которых участвовали около 500 тысяч человек. В результате работы более тысячи сотрудников отказались от курения, многие стали больше заниматься спортом, а количество обострений хронических заболеваний снизилось на 15%.

Так, одним из лучших примеров 2024 года стал Окский машиностроительный завод. На предприятии выявили факторы риска: шум, запыленность, вредные привычки и малую физическую активность. Чтобы изменить ситуацию, здесь начали проводить лекции о здоровье, тренировки с психологом, спортивные мероприятия, показывали социальные ролики, организовали профилактические осмотры. Работникам выделяли время на диспансеризацию, запретили курение на территории завода, оборудовали место для приема пищи и обеспечили бесплатную питьевую воду.

В результате несколько человек полностью бросили курить, многие сократили количество сигарет, сотрудники стали активнее заниматься спортом и чаще проходить медосмотры. Количество больничных уменьшилось на 10%.

Ранее сообщалось, что около 14 тысяч жителей региона обратились в "Поезда здоровья" с начала текущего года.