Пожары в Нижегородской области привели к гибели троих человек Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижегородской области за последние сутки произошли три трагических пожара с человеческими жертвами. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В селе Федурино Вачского района загорелся жилой дом. Площадь возгорания составила 3 кв. метра. Погибла 49-летняя женщина. Предварительная причина пожара — неправильное устройство или неисправность печи.

В селе Тагаево Починковского района огонь охватил 56 кв. метров жилого дома. В результате погиб 57-летний мужчина. Причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.

В городе Ветлуга пожар произошел в жилом доме на площади 60 "квадратов". Погиб 57-летний мужчина. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожности при курении.

Во всех случаях в домах отсутствовали пожарные извещатели.

Специалисты МЧС напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности и рекомендуют устанавливать автономные дымовые извещатели в жилых помещениях.

Ранее сообщалось, что гибель 53-летней нижегородки в гараже стала основанием для проверки Следственного комитета.