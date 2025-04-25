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Происшествия

Пожары в Нижегородской области привели к гибели троих человек

28 апреля 2025 12:10  [41] Происшествия
Пожары в Нижегородской области привели к гибели троих человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижегородской области за последние сутки произошли три трагических пожара с человеческими жертвами. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В селе Федурино Вачского района загорелся жилой дом. Площадь возгорания составила 3 кв. метра. Погибла 49-летняя женщина. Предварительная причина пожара — неправильное устройство или неисправность печи.

В селе Тагаево Починковского района огонь охватил 56 кв. метров жилого дома. В результате погиб 57-летний мужчина. Причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.

В городе Ветлуга пожар произошел в жилом доме на площади 60 "квадратов". Погиб 57-летний мужчина. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожности при курении.

Во всех случаях в домах отсутствовали пожарные извещатели.

Специалисты МЧС напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности и рекомендуют устанавливать автономные дымовые извещатели в жилых помещениях.

Ранее сообщалось, что гибель 53-летней нижегородки в гараже стала основанием для проверки Следственного комитета.

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Теги:
МЧС Пожар
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