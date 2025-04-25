Стартовали полеты из Нижнего Новгорода в Батуми Общество

Авиакомпания Red Wings начала выполнять регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Батуми (Грузия). Как сообщили в пресс-службе аэропорта имени Чкалова, первые пассажиры отправились в Батуми в минувшую субботу.

В честь открытия нового направления всем пассажирам на регистрации вручили памятные сувениры от авиакомпании и аэропорта.

Рейсы в Батуми будут выполняться по субботам в 22:30. С 28 мая добавится дополнительный рейс по средам.

Кроме того, с 29 апреля Red Wings начнет выполнять рейсы в столицу Грузии Тбилиси — по вторникам в 16:40. А с 6 июня добавится еще один рейс по пятницам в 8:10.

Перелеты осуществляются на самолетах SSJ-100.

Ранее сообщалось, что с 6 мая из Нижнего Новгорода будут выполняться рейсы в Абхазию. Всего весной-летом из Нижнего Новгорода для авиапассажиров станут доступны почти 25 направлений.