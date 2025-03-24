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Общество

Авиакомпания "Россия" увеличивает число рейсов из Нижнего Новгорода в Сочи

26 марта 2025 12:08  [116] Общество
Авиакомпания Россия увеличивает число рейсов из Нижнего Новгорода в Сочи

Этим летом авиакомпания "Россия" расширяет маршрутную сеть и увеличивает частоту полетов в Сочи из регионов. В теплый сезон перевозчик запустит рейсы из 13 городов России — на 10 направлений больше, чем годом ранее.

Нижний Новгород вошел в число городов, откуда можно будет улететь в Сочи прямым рейсом. Авиакомпания предлагает до трех рейсов в неделю между столицей Приволжья и черноморским курортом.

Помимо Нижнего Новгорода в расписании заявлены вылеты из Москвы (до 8 рейсов в неделю), Санкт-Петербурга (до 21), Екатеринбурга (до 14), Казани (до 7), Красноярска (до 16), Новосибирска (до 9), Омска (до 7), Перми (до 10), Самары (до 7), Тюмени (до 4) и Уфы (до 13).

Также впервые для группы "Аэрофлот" полеты в Сочи будут выполняться из Томска — до 3 рейсов в неделю.

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Теги:
Авиакомпания Авиаперевозки Аэропорт
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