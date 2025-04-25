Промышленность Нижегородской области обгоняет среднероссийские показатели Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Индекс промышленного производства в Нижегородской области за первые три месяца 2025 года достиг 104,9%. В секторе обрабатывающих производств рост оказался ещё выше — 106,8%. Таким образом, регион демонстрирует более высокие темпы развития по сравнению с общероссийскими: в целом по стране за этот период индекс составил 101,1%.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что наиболее значительное увеличение показателей зафиксировано в производстве машин и оборудования — на 54,6%. Существенный рост также наблюдается в выпуске компьютеров, электронных и оптических изделий — на 37%, а также металлических изделий — на 25,3%.

По словам министра, предприятиям удаётся наращивать объёмы благодаря мерам государственной поддержки, в том числе в рамках реализации национальных проектов.

Положительная динамика отмечена и в других отраслях. Производство кокса и нефтепродуктов увеличилось на 24,3%, лекарственных средств и медицинских материалов — на 20%, прочих транспортных средств и оборудования — на 17,1%. Выпуск прочих готовых изделий вырос на 16,3%, мебели — на 13%, одежды — на 10,8%, а текстильной продукции — на 9,7%.

Всю информацию о федеральных и региональных мерах поддержки бизнеса можно получить в центре поддержки предпринимательства "Мой бизнес", который работает в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" национальной программы "Эффективная и конкурентная экономика".

Кроме того, на базе центра функционирует горячая линия "Мой бизнес", где предприниматели могут получить консультации по всем вопросам. Номер горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Напомним, что национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика", инициированный президентом России Владимиром Путиным, направлен на создание новой модели экономического роста. В его структуру входят федеральные проекты, посвящённые развитию малого и среднего бизнеса, повышению производительности труда, стимулированию инвестиционной активности, поддержке низкоуглеродного развития, а также совершенствованию государственной системы статистики и прогнозирования.