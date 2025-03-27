Евгений Люлин: "Промышленность Нижегородской области растёт вопреки вызовам" Экономика

Фото: пресс-служба ЗСНО

По итогам обсуждения текущих результатов и перспектив развития промышленности региона председатель Законодательного собрания Евгений Люлин отметил, что, несмотря на внешние вызовы, нижегородские предприятия демонстрируют устойчивый рост и сохраняют стратегически важные позиции.

«Говорят, даже металл устаёт. А наша промышленность работает, несмотря на давление. Санкции, высокая стоимость кредитов, кадровый дефицит — всё это осложняет работу. Но вопреки трудностям, в 2024 году отрасль показала рост на 3,3%. Это не рекорд, но уверенный и стабильный результат. Основой стали гособоронзаказ и успехи в импортозамещении, автомобилестроение, химия и производство компьютеров прибавили по 17%. Общий объём отгрузки превысил 2,3 трлн рублей. Мы находим резервы и движемся вперёд, пока другие лишь обсуждают ключевую ставку», — заявил председатель регионального парламента Евгений Люлин.

«Активная работа с федеральным центром приносит результаты. За год область получила 50 млрд рублей поддержки от Минпромторга, а областной Фонд развития довёл финансирование проектов до 1,8 млрд — это лучший показатель в стране! Эти средства направлены на импортозамещение и технологическое развитие. Уверен, такой подход позволит нам сохранить лидерские позиции», — подчеркнул спикер.

«Промышленность — это не только станки и прибыль. С января новые нацпроекты включают социальные инициативы: поддержку молодых мам через корпоративные программы, детские комнаты, дополнительные выплаты. Для нас важно, чтобы развитие отрасли шло рука об руку с заботой о людях. Такой государственный подход — залог будущих успехов», — отметил Евгений Люлин.