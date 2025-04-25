Стало известно, как будут работать нижегородские поликлиники в майские

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На Нижегородскую область надвигаются длительные майские праздники. Жители региону будут отдыхать целых 8 дней. Информацией о графике работы медучреждений в праздники поделился главный редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Сообщается, что поликлиники будут работать в дежурном порядке. Стационары также останутся круглосуточными.
А вот часы работы Нижегородской областной стоматологии изменятся. Подробная информация о каждом филиале собрана в таблице.
Режим работы процедуры лучше уточнять на сайтах или в социальных сетях медучреждений.
Кроме того, теперь рабочие часы можно узнать через "Яндекс Карты". В 2025 году нижегородский минздрав поручил учреждения размещать актуальную информацию в сервисе.
Ранее сообщалось, перечень обязательных обследований перед госпитализацией может изменится в Нижегородской области.
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