Стало известно, как будут работать нижегородские поликлиники в майские Общество

Фото: Александр Воложанин

На Нижегородскую область надвигаются длительные майские праздники. Жители региону будут отдыхать целых 8 дней. Информацией о графике работы медучреждений в праздники поделился главный редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Сообщается, что поликлиники будут работать в дежурном порядке. Стационары также останутся круглосуточными.

А вот часы работы Нижегородской областной стоматологии изменятся. Подробная информация о каждом филиале собрана в таблице.

Режим работы процедуры лучше уточнять на сайтах или в социальных сетях медучреждений.

Кроме того, теперь рабочие часы можно узнать через "Яндекс Карты". В 2025 году нижегородский минздрав поручил учреждения размещать актуальную информацию в сервисе.

Ранее сообщалось, перечень обязательных обследований перед госпитализацией может изменится в Нижегородской области.