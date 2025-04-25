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Общество

Стало известно, как будут работать нижегородские поликлиники в майские

28 апреля 2025 16:00  [99] Общество
Стало известно, как будут работать нижегородские поликлиники в майские

Фото: Александр Воложанин

На Нижегородскую область надвигаются длительные майские праздники. Жители региону будут отдыхать целых 8 дней. Информацией о графике работы медучреждений в праздники поделился главный редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Сообщается, что поликлиники будут работать в дежурном порядке. Стационары также останутся круглосуточными.

А вот часы работы Нижегородской областной стоматологии изменятся. Подробная информация о каждом филиале собрана в таблице.

Режим работы процедуры лучше уточнять на сайтах или в социальных сетях медучреждений.

Кроме того, теперь рабочие часы можно узнать через "Яндекс Карты". В 2025 году нижегородский минздрав поручил учреждения размещать актуальную информацию в сервисе.

Ранее сообщалось, перечень обязательных обследований перед госпитализацией может изменится в Нижегородской области.

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Теги:
больницы Медицина и здоровье Праздники
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