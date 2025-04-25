Фасад главного корпуса ПИМУ отреставрируют впервые за 20 лет Наука

Фото: Александр Воложанин

Первый учебный корпус ПИМУ, расположенный на площади Минина и Пожарского, готовят к масштабной реставрации фасада. Об этом сообщает пресс-служба университета.

В текущем году планируется разработать проектно-сметную документацию для проведения работ. Это будет первая масштабная реставрация здания за последние двадцать лет.

Стоимость проектных работ будет определена на конкурсной основе. В настоящий момент сметная документация проходит проверку в ГБУ НО "Нижегородсмета". После завершения проверки будет объявлен конкурс на выбор проектной организации.

"Мы уже получили задание от управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области на проведение реставрации фасада. Это обязательный этап, поскольку здание имеет статус памятника архитектуры", — рассказал ректор ПИМУ Николай Карякин.

Он также добавил, что они намерены очень тщательно подойти к выбору проектировщика, чтобы сохранить все оригинальные элементы фасада.

Дополнительно рассматривается вопрос об установке временного ограждения на тротуарах вдоль фасада, выходящего на Верхневолжскую набережную и площадь Минина и Пожарского, для обеспечения безопасности прохожих во время работ.

Ожидается, что реставрация фасада будет полностью завершена к 2026 году.

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