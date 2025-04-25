На проезд в нижегородских электричках появились льготы с 25 апреля
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Наука
28 апреля 2025 15:58  [87] Фасад главного корпуса ПИМУ отреставрируют впервые за 20 лет
28 апреля 2025 13:43  [212] Мать нижегородского живодера отстранили от преподавания в ННГУ
25 апреля 2025 10:20  [676] Борфенилаланин для лечения рака начнут выпускать в России
25 апреля 2025 09:31  [321] Лауреат премии "ВЫЗОВ" Сергей Таскаев выступил с лекцией в Нижнем Новгороде
24 апреля 2025 14:04  [547] Нижегородский ученый объяснил, как американцы открыли несуществующий в природе цвет
22 апреля 2025 18:36  [481] Нижегородцев пригласили к участию в Национальной премии "Вызов"
22 апреля 2025 16:10  [492] Нижегородцы смогут увидеть метеоритный дождь Лириды 22 апреля
21 апреля 2025 13:52  [498] Нижегородские ученые презентовали разработку для квантовых технологий
15 апреля 2025 13:47  [605] Внутрисосудистое УЗИ спасло жизнь нижегородцу с инфарктом
13 апреля 2025 08:00  [1037] Студенты ННГУ приняли снимок вуза со спутника во время сеанса связи
Наука

Фасад главного корпуса ПИМУ отреставрируют впервые за 20 лет

28 апреля 2025 15:58  [87] Наука
Фасад главного корпуса ПИМУ отреставрируют к 2026 году

Фото: Александр Воложанин

Первый учебный корпус ПИМУ, расположенный на площади Минина и Пожарского, готовят к масштабной реставрации фасада. Об этом сообщает пресс-служба университета.

В текущем году планируется разработать проектно-сметную документацию для проведения работ. Это будет первая масштабная реставрация здания за последние двадцать лет.

Стоимость проектных работ будет определена на конкурсной основе. В настоящий момент сметная документация проходит проверку в ГБУ НО "Нижегородсмета". После завершения проверки будет объявлен конкурс на выбор проектной организации.

"Мы уже получили задание от управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области на проведение реставрации фасада. Это обязательный этап, поскольку здание имеет статус памятника архитектуры", — рассказал ректор ПИМУ Николай Карякин.

Он также добавил, что они намерены очень тщательно подойти к выбору проектировщика, чтобы сохранить все оригинальные элементы фасада.

Дополнительно рассматривается вопрос об установке временного ограждения на тротуарах вдоль фасада, выходящего на Верхневолжскую набережную и площадь Минина и Пожарского, для обеспечения безопасности прохожих во время работ.

Ожидается, что реставрация фасада будет полностью завершена к 2026 году.

Ранее сообщалось, что косметический ремонт Чкаловской лестницы начался 14 апреля.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ОКН ПИМУ Реставрация
Поделиться:
Новости по теме
27 апреля 2025 10:00  [618] Реставрацию Дома Заплатина в Нижнем Новгороде продолжат за 30 млн рублей
23 апреля 2025 16:20  [607] ОКН на улице Семашко в Нижнем Новгороде выставили на торги
22 апреля 2025 17:24  [610] Старинный дом Авдотьи Скворцовой открыли после ремонта на Короленко,18
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Intervals в объективе: чем удивляет фестиваль в 2025 году
25 апреля 2025 12:34Intervals в объективе: чем удивляет фестиваль в 2025 году
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph