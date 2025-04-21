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Общество

Старинный дом Авдотьи Скворцовой открыли после ремонта на Короленко,18

22 апреля 2025 17:24  [113] Общество
Старинный дом Авдотьи Скворцовой открыли после ремонта на Короленко,18

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Глава Нижегородской области Глеб Никитин рассказал в своем телеграм-канале про открытие обновленного дома Авдотьи Скворцовой на улице Короленко, 18 в Нижнем Новгороде.

По словам губернатора, это стало важным событием для всех, кто принимает участие в сохранении исторической среды приволжской столицы.

Глава региона напомнил, что именно с этого дома началась реализация проекта "Заповедные кварталы" и его личное участие в восстановлении исторических зданий города.

Здание было построено в конце XIX века и, несмотря на прошедшее время, сохранилось до наших дней. В 2018 году за его восстановление взялись волонтеры движения "Том Сойер Фест".

В процессе расчистки помещений активисты обнаружили уникальные находки: фрагменты дореволюционных газет, фронтовые дневники журналиста "Горьковской правды", а также фотографии, подготовленные для журнала к 750-летию Нижнего Новгорода.

Все эти артефакты сегодня можно увидеть в обновленном доме, который хранит память о выдающихся людях и событиях. По преданиям, неподалеку встречались Максим Горький и Владимир Короленко, а на балконе напротив распевался Федор Шаляпин.

"Я с теплотой вспоминаю наши встречи с волонтерами во дворе этого дома за самоваром, а также семейные визиты в новогодние праздники, когда мы пили чай в уютной гостиной", - отметил Глеб Никитин.

Работа по восстановлению исторической среды продолжается, добавил губернатор. В настоящее время Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды (АСИРИС) ведет реставрационные работы еще на пяти объектах в этом квартале. 

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области утвердили стандарт по сохранению исторической среды.

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Теги:
АСИРИС Глеб Никитин ОКН
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