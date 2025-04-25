ФСБ изъяла 35 кг наркотиков из подпольной лаборатории в Нижнем Новгороде

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Нижегородец организовал нарколабораторию и сбывал вещества посредством закладок. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Нижегородской области.
По имеющимся данным, предприимчивый нижегородец неплохо разбирался в химии и решил заработать путем производства наркотических веществ. Он приобрел специальное оборудование и организовал нарколабораторию в арендуемом доме.
Преступник тщательно скрывался. Наркотики он реализовывал через социальные сети, а затем сбывал их путем закладок.
В ходе оперативных мероприятий силовики изъяли более 35 килограммов синтетических наркотиков, свыше 600 литров химических реактивов и прекурсоров. Также были найдены другие предметы, использовавшиеся для производства веществ.
Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ. Фигурант заключен под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
На данный момент продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
Ранее сообщалось, жительница Тольятти везла 3 кг наркотиков на трассе М-7 в Нижегородской области.
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