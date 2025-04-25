В Ветлужской ЦРБ капитально отремонтировали инфекционное отделение Общество

В Ветлужской центральной районной больнице капитально отремонтировали инфекционное отделение. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, на эти цели было направлено свыше 34 млн рублей из средств федерального и областного бюджетов.

Работы выполнены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая с 2025 года включена в новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Сейчас обновленное отделение уже принимает первых пациентов.

«Благодаря нацпроекту мы смогли создать красивое и удобное медицинское пространство, которое соответствуют всем современным стандартам лечения инфекционных заболеваний. Сегодня в полностью обновленном отделении работает команда из 11 специалистов. Медики обеспечены всем необходимым для оказания качественной помощи жителям округа», – отметил главный врач Ветлужской ЦРБ Алексей Кудрявцев.

Капитальный ремонт отделения затронул все элементы и системы здания: обновили системы водоснабжения, отопления и вентиляции, заменили кровлю, отремонтировали фасад, в здании также установили новые окна и двери. Особое внимание уделили созданию адаптивной среды, установив навесы и пандусы.

Преобразились и внутренние пространства отделения. Теперь пациенты проходят лечение в уютных палатах, оснащенных новыми, в том числе многофункциональными, кроватями. Для работы отделения закуплены удобные кушетки, новые столы и стулья. Для хранения вещей установили новые шкафы, прикроватные тумбы и удобные вешалки-стойки. Медицинский персонал также обеспечен эргономичными рабочими местами.

«Обновленное отделение рассчитано на 13 коек – 8 взрослых и 5 детских. Современная планировка предусматривает 2 бокса и 5 полубоксов, что позволяет обеспечить необходимый уровень изоляции и комфорта при лечении инфекционных заболеваний», – рассказала заведующая отделением Наталья Маслова.

Напомним, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».