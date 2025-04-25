Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
На проезд в нижегородских электричках появились льготы с 25 апреля
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 апреля 2025 16:46  [52] Стало известно, что делали нижегородские кабинки на канатке на Эльбрусе
28 апреля 2025 16:45  [32] В Ветлужской ЦРБ капитально отремонтировали инфекционное отделение
28 апреля 2025 16:32  [71] Никитин пообещал "разбор полетов" после пожара на городецкой свалке
28 апреля 2025 16:15  [74] "Ростелеком" обеспечил мобильной связью 10 малых населенных пунктов Нижегородской области
28 апреля 2025 16:00  [100] Стало известно, как будут работать нижегородские поликлиники в майские
28 апреля 2025 15:26  [125] Штрафы для подростков-нарушителей за рулём самоката повысили до 30 тысяч рублей
28 апреля 2025 15:03  [91] Нижегородским школьникам рассказали, как распознать мошенничество в интернете
28 апреля 2025 15:02  [98] Работники нижегородского Облсовпрофа прошли диспансеризацию прямо на рабочих местах
28 апреля 2025 15:00  [175] Восемь домашних пунктов для сдачи ЕГЭ откроют в Нижнем Новгороде
28 апреля 2025 14:44  [188] Нижегородская канатная дорога может возобновить работу 1 мая
Общество

В Ветлужской ЦРБ капитально отремонтировали инфекционное отделение

28 апреля 2025 16:45  [32] Общество
В Ветлужской ЦРБ капитально отремонтировали инфекционное отделение

В Ветлужской центральной районной больнице капитально отремонтировали инфекционное отделение. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, на эти цели было направлено свыше 34 млн рублей из средств федерального и областного бюджетов.

Работы выполнены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая с 2025 года включена в новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Сейчас обновленное отделение уже принимает первых пациентов.

«Благодаря нацпроекту мы смогли создать красивое и удобное медицинское пространство, которое соответствуют всем современным стандартам лечения инфекционных заболеваний. Сегодня в полностью обновленном отделении работает команда из 11 специалистов. Медики обеспечены всем необходимым для оказания качественной помощи жителям округа», – отметил главный врач Ветлужской ЦРБ Алексей Кудрявцев.

 Капитальный ремонт отделения затронул все элементы и системы здания: обновили системы водоснабжения, отопления и вентиляции, заменили кровлю, отремонтировали фасад, в здании также установили новые окна и двери. Особое внимание уделили созданию адаптивной среды, установив навесы и пандусы.

Преобразились и внутренние пространства отделения. Теперь пациенты проходят лечение в уютных палатах, оснащенных новыми, в том числе многофункциональными, кроватями. Для работы отделения закуплены удобные кушетки, новые столы и стулья. Для хранения вещей установили новые шкафы, прикроватные тумбы и удобные вешалки-стойки. Медицинский персонал также обеспечен эргономичными рабочими местами.

«Обновленное отделение рассчитано на 13 коек – 8 взрослых и 5 детских. Современная планировка предусматривает 2 бокса и 5 полубоксов, что позволяет обеспечить необходимый уровень изоляции и комфорта при лечении инфекционных заболеваний», – рассказала заведующая отделением Наталья Маслова.

Напомним, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минздрав Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Intervals в объективе: чем удивляет фестиваль в 2025 году
25 апреля 2025 12:34Intervals в объективе: чем удивляет фестиваль в 2025 году
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph