Бесплатные автобусы запустили из центра Бора до причала "Валдаев" Общество

В ЦРТС региона сообщили о запуске бесплатных автобусных перевозок на Бору. Транспорт будет курсировать от центра города до причала "Валдаев СПК-45P".

Расписание движения автобусов будет действовать до 11 мая включительно.

В будние дни отправление от остановки "Рынок" в сторону причала запланировано на 7:40, 8:30, 9:20, 12:10, 13:00, 13:50, 16:40, 17:30 и 18:20.

Обратные рейсы от причала до центра Бора будут выполняться в 8:10, 9:00, 9:50, 12:40, 13:30, 14:20, 17:10, 18:00 и 18:50.

В выходные и праздничные дни автобусы отправятся от "Рынка" к причалу в 9:50, 10:40, 13:00, 13:50, 16:40, 17:30 и 18:20.

В обратном направлении автобусы будут отходить в 10:20, 11:10, 13:30, 14:20, 17:10, 18:00 и 18:50.

Напомним, что навигационный сезон 2025 года открылся 24 апреля с запуска "Валдаев" по маршруту Нижний Новгород — Бор.