Выяснилось, сколько пенсионеры потратят на поездки в майские праздники Экономика

Фото: предоставлено ВТБ

Путешественники старшего возраста всё чаще выбирают для отдыха мегаполисы, предпочитая познавательный досуг. Эксперты сервиса путешествий Туту выяснили, в какие города и каким видом транспорта они поедут на предстоящие майские праздники. По данным ВТБ, средний размер трат перед поездкой у пенсионеров составляет порядка 26 тыс. рублей на человека.

Как выяснилось в ходе исследования, разница в предпочтениях у людей предпенсионного (женщины 55-58 лет и мужчины 60-63 лет) и пенсионного (женщины от 59 лет и мужчины от 64 лет) возрастов практически незаметна. И те, и другие проведут майские каникулы в одних и тех же городах России и зарубежья.

«Самыми популярными направлениями, куда туристы пенсионного возраста полетят на майские праздники, стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. Среди заграничных маршрутов путешественники выбрали Минск, Баку, Алматы и Стамбул, — отмечает Ольга Котельникова, руководитель отдела маркетингового анализа в сервисе путешествий Туту. — В этом году, кстати, сильно возрос интерес к Калининграду и столице Беларуси, а также Горно-Алтайску».

«В преддверии праздников пенсионеры активно готовятся к поездкам: по данным ВТБ, у клиентов пенсионного возраста растет спрос на покупку билетов, бронирование отелей и услуги турагентств. Кроме того, перед поездками они стали чаще покупать одежду и обувь и делать покупки на маркетплейсах. На такие подготовительные мероприятия перед предстоящими выходными они готовы потратить более 26 тысяч рублей на человека – по сравнению с прошлым годом сумма незначительно, но увеличились», — говорит Анна Нестерова, начальник управления «Старшее поколение» ВТБ.

Поезда, которые по-прежнему остаются предпочтительным видом транспорта у туристов пенсионного возраста, повезут их в большие города: Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Адлер и Симферополь.

Реже всего пенсионеры путешествуют на автобусе. В топ российских направлений, куда поедут люди зрелого возраста на майские праздники, попали Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар и Волгоград. За рубеж автобусы повезут активных соотечественников в Минск, Варшаву и Вильнюс.

По данным ВТБ, самыми популярными категориями трат у пенсионеров перед майскими праздниками стали супермаркеты, аптеки, кафе и рестораны, а также маркетплейсы, одежда и обувь.