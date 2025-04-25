Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
25 апреля 2025 12:32  [35] Выяснилось, сколько пенсионеры потратят на поездки в майские праздники
25 апреля 2025 12:14  [53] ВТБ выйдет в 13 тыс. новых населенных пунктов
25 апреля 2025 09:57  [108] Производитель спецавтомобилей увеличит выработку на 80% благодаря проекту "Производительность труда"
25 апреля 2025 09:38  [134] Делегация из Абу-Даби высоко оценила проекты нижегородских компаний для совместного бизнеса
24 апреля 2025 17:07  [211] Путин призвал замедлять динамику цен в России
24 апреля 2025 16:30  [294] Бюджет Нижнего Новгорода вырос вдвое за пять лет
24 апреля 2025 15:01  [204] Сайт Нижегородского кадрового центра вошел в число лучших профильных сайтов в России
24 апреля 2025 15:00  [250] ИТ-кампус НЕЙМАРК и Хэйлунцзянский университет стали партнёрами в академической и исследовательской сферах
24 апреля 2025 13:52  [260] ВТБ: каждый второй вкладчик за счет процентов может перекрывать 50% ипотечного платежа
24 апреля 2025 12:07  [211] ВТБ запускает новые сервисы самозапретов для защиты от мошенников
Экономика

Выяснилось, сколько пенсионеры потратят на поездки в майские праздники

25 апреля 2025 12:32  [35] Экономика
Выяснилось, сколько пенсионеры потратят на поездки в майские праздники

Фото: предоставлено ВТБ

Путешественники старшего возраста всё чаще выбирают для отдыха мегаполисы, предпочитая познавательный досуг. Эксперты сервиса путешествий Туту выяснили, в какие города и каким видом транспорта они поедут на предстоящие майские праздники. По данным ВТБ, средний размер трат перед поездкой у пенсионеров составляет порядка 26 тыс. рублей на человека.

Как выяснилось в ходе исследования, разница в предпочтениях у людей предпенсионного (женщины 55-58 лет и мужчины 60-63 лет) и пенсионного (женщины от 59 лет и мужчины от 64 лет) возрастов практически незаметна. И те, и другие проведут майские каникулы в одних и тех же городах России и зарубежья. 

«Самыми популярными направлениями, куда туристы пенсионного возраста полетят на майские праздники, стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. Среди заграничных маршрутов путешественники выбрали Минск, Баку, Алматы и Стамбул, —  отмечает Ольга Котельникова, руководитель отдела маркетингового анализа в сервисе путешествий Туту. —  В этом году, кстати, сильно возрос интерес к Калининграду и столице Беларуси, а также Горно-Алтайску».

«В преддверии праздников пенсионеры активно готовятся к поездкам: по данным ВТБ, у клиентов пенсионного возраста растет спрос на покупку билетов, бронирование отелей и услуги турагентств. Кроме того, перед поездками они стали чаще покупать одежду и обувь и делать покупки на маркетплейсах. На такие подготовительные мероприятия перед предстоящими выходными они готовы потратить более 26 тысяч рублей на человека – по сравнению с прошлым годом сумма незначительно, но увеличились», — говорит Анна Нестерова, начальник управления «Старшее поколение» ВТБ.

Поезда, которые по-прежнему остаются предпочтительным видом транспорта у туристов пенсионного возраста, повезут их в большие города: Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Адлер и Симферополь.

Реже всего пенсионеры путешествуют на автобусе. В топ российских направлений, куда поедут люди зрелого возраста на майские праздники, попали Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар и Волгоград. За рубеж автобусы повезут активных соотечественников в Минск, Варшаву и Вильнюс.

По данным ВТБ, самыми популярными категориями трат у пенсионеров перед майскими праздниками стали супермаркеты, аптеки, кафе и рестораны, а также маркетплейсы, одежда и обувь.  

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ Деньги Пенсионеры
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Intervals в объективе: чем удивляет фестиваль в 2025 году
25 апреля 2025 12:34Intervals в объективе: чем удивляет фестиваль в 2025 году
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph