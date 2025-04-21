Перевозчиков ищут на четыре автобусных маршрута в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина

Перевозчиков ищут на четыре автобусных маршрута в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Объявлены конкурсы на осуществление регулярных перевозок по маршрутам Э-11, А-13, А-67 и А-97. Заказчиком выступает Центр развития транспортных систем.

Начальная стоимость контракта по маршруту Э-11 составляет 29 миллионов рублей. У перевозчика должны быть автобусы большого класса.

Для обслуживания остальных трех потребуется транспорт среднего класса.

Начальная цена контрактов составляет: по А-13 2,5 млн рублей, по А-67 - 2,4 млн рублей и А-97 - 2,1 млн рублей.

Заявки по всем конкурсам принимаются до 12 мая.

Ранее сообщалось, что реформу общественного транспорта в Нижнем Новгороде планируется завершить к июню.