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Перевозчиков ищут на четыре автобусных маршрута в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.
Объявлены конкурсы на осуществление регулярных перевозок по маршрутам Э-11, А-13, А-67 и А-97. Заказчиком выступает Центр развития транспортных систем.
Начальная стоимость контракта по маршруту Э-11 составляет 29 миллионов рублей. У перевозчика должны быть автобусы большого класса.
Для обслуживания остальных трех потребуется транспорт среднего класса.
Начальная цена контрактов составляет: по А-13 2,5 млн рублей, по А-67 - 2,4 млн рублей и А-97 - 2,1 млн рублей.
Заявки по всем конкурсам принимаются до 12 мая.
Ранее сообщалось, что реформу общественного транспорта в Нижнем Новгороде планируется завершить к июню.
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