Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 апреля 2025 12:33  [46] День Победы в Нижнем Новгороде завершится салютом
23 апреля 2025 12:16  [68] Памятник Сталину в Нижнем Новгороде решили пока не устанавливать
23 апреля 2025 12:00  [99] Перевозчиков ищут на четыре автобусных маршрута в Нижнем Новгороде 
23 апреля 2025 11:45  [139] Нижегородским семьям начнут платить до 1 млн рублей за рождение детей
23 апреля 2025 11:33  [104] Павловский округ первым в регионе завершил отопительный сезон
23 апреля 2025 11:09  [140] Более 260 контейнерных площадок в Нижнем Новгороде оборудованы камерами
23 апреля 2025 10:59  [148] Юные художники из Нижегородской области вышли в финал всероссийского конкурса
23 апреля 2025 10:52  [139] Озвучены итоги проверки Чкаловской лестницы после Кубка мира по айс-кроссу
23 апреля 2025 10:43  [159] Проект гостиницы на улице Нижегородской отклонили в региональном минграде
23 апреля 2025 09:46  [183] Нижегородцы вновь пожаловались на сильную вонь в городе
Общество

Перевозчиков ищут на четыре автобусных маршрута в Нижнем Новгороде 

23 апреля 2025 12:00  [99] Общество
Перевозчиков ищут на четыре автобусных маршрута в Нижнем Новгороде 

Фото: Кира Мишина

Перевозчиков ищут на четыре автобусных маршрута в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте государственных закупок. 

Объявлены конкурсы на осуществление регулярных перевозок по маршрутам Э-11, А-13, А-67 и А-97. Заказчиком выступает Центр развития транспортных систем.

Начальная стоимость контракта по маршруту Э-11 составляет 29 миллионов рублей. У перевозчика должны быть автобусы большого класса.

Для обслуживания остальных трех потребуется транспорт среднего класса.

Начальная цена контрактов составляет: по А-13 2,5 млн рублей, по А-67 - 2,4 млн рублей и А-97 - 2,1 млн рублей.

Заявки по всем конкурсам принимаются до 12 мая. 

Ранее сообщалось, что реформу общественного транспорта в Нижнем Новгороде планируется завершить к июню.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автобусы Общественный транспорт ЦРТС
Поделиться:
Новости по теме
18 апреля 2025 13:45  [592] Электробус Э‑17 становится рекордсменом по пассажиропотоку в Нижнем Новгороде
11 апреля 2025 17:00  [720] Автобусы большого класса стали курсировать по маршруту А-45 в Нижнем Новгороде
04 апреля 2025 15:46  [1176] А-86 в Нижнем Новгороде изменит маршрут для удобства гостей
02 апреля 2025 11:49  [1244] Четыре автобусных маршрута в Нижнем Новгороде обзавелись новыми перевозчиками
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
21 апреля 2025 10:17Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph