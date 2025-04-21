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Экономика

22 млн рублей выделено на ремонт дорог в Канавине

24 апреля 2025 09:30  [87] Экономика
22 млн рублей выделено на ремонт дорог в Канавине

Фото: Александр Воложанин

На ремонт дорог общего пользования местного значения в Канавинском районе Нижнего Новгорода выделено 22 млн рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок. 

Заказчиком работ выступает муниципальное бюджетное учреждение "Дорожник". Заявки принимаются до 6 мая. 

Подрядчик должен будет провести ямочный ремонт дорог, а также устранить деформации, колейность и заменить бортовые камни. Все работы необходимо завершить до 30 сентября.  

Финансирование дорожного ремонта пройдет за счет средств городского бюджета на 2025 год, поступивших в виде субсидии в рамках муниципальной программы "Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода". 

Ранее сообщалось, что в 2025 году запланированы ремонтные работы на Канавинском мосту. 

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Теги:
Канавинский район Ремонт дорог
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