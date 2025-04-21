22 млн рублей выделено на ремонт дорог в Канавине

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На ремонт дорог общего пользования местного значения в Канавинском районе Нижнего Новгорода выделено 22 млн рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.
Заказчиком работ выступает муниципальное бюджетное учреждение "Дорожник". Заявки принимаются до 6 мая.
Подрядчик должен будет провести ямочный ремонт дорог, а также устранить деформации, колейность и заменить бортовые камни. Все работы необходимо завершить до 30 сентября.
Финансирование дорожного ремонта пройдет за счет средств городского бюджета на 2025 год, поступивших в виде субсидии в рамках муниципальной программы "Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода".
Ранее сообщалось, что в 2025 году запланированы ремонтные работы на Канавинском мосту.
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