МЧСники спасли 12 человек на пожаре в нижегородском вузе Происшествия

Фото: Александр Воложанин

12 человек спасли на пожаре в здании Мининского университета на улице Ульянова в Нижнем Новгороде.

По данным пресс-службы регионального МЧС, мероприятия по спасению продолжаются. Людей эвакуируют из помещений.

Причина пожара пока не называется.