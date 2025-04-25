МЧСники спасли 12 человек на пожаре в нижегородском вузе

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12 человек спасли на пожаре в здании Мининского университета на улице Ульянова в Нижнем Новгороде.
По данным пресс-службы регионального МЧС, мероприятия по спасению продолжаются. Людей эвакуируют из помещений.
Причина пожара пока не называется.
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