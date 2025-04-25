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Происшествия

МЧСники спасли 12 человек на пожаре в нижегородском вузе

28 апреля 2025 19:13  [294] Происшествия
МЧСники спасли 12 человек на пожаре в нижегородском вузе

Фото: Александр Воложанин

12 человек спасли на пожаре в здании Мининского университета на улице Ульянова в Нижнем Новгороде. 

По данным пресс-службы регионального МЧС, мероприятия по спасению продолжаются. Людей эвакуируют из помещений. 

Причина пожара пока не называется.

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Теги:
МЧС НГПУ Пожар
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