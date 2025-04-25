Пожар в Володарске унёс жизни двух человек

В городе Володарск Нижегородской области произошёл серьёзный пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме.
По информации регионального МЧС, возгорание охватило две квартиры, расположенные по одному стояку. Общая площадь пожара составила около 100 квадратных метров.
На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, которым удалось локализовать огонь и приступить к его ликвидации. Из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек, среди них — четверо детей.
К сожалению, в одной из квартир на втором этаже спасатели обнаружили тела двух погибших. Их личности в настоящее время устанавливаются.
Причины возгорания выясняются, по факту происшествия проводится проверка. Дознаватели МЧС России продолжают работу на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что во время пожара в нижегородском вузе сотрудники МЧС спасли 12 человек.
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