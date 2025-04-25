Мемориал "Вечный огонь" в Нижегородском кремле открыт после капремонта Общество

Фото: Кира Мишина

Накануне Дня Победы в Нижегородском кремле после капремонта вновь открыт для посещения "Вечный огонь".

За полтора месяца рабочие заменили гранитное покрытие на площади 64 квадратных метра и привели в порядок 20 погонных метров архитектурно-художественной подсветки.

На время ремонтных работ частица Вечного огня хранилась в Михайло-Архангельском соборе на территории Кремля.

Кремлевский Вечный огонь зажегся вновь 28 апреля. В торжественной церемонии приняли участие представители Нижегородской епархии и воспитанники поста №1 имени дважды Героя Советского Союза генерал-лейтенанта авиации В.Г. Рязанова.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде предстоящее празднование 80-летия Победы завершится праздничным салютом.