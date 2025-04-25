Мемориал "Вечный огонь" в Нижегородском кремле открыт после капремонта

Фото:
Накануне Дня Победы в Нижегородском кремле после капремонта вновь открыт для посещения "Вечный огонь".
За полтора месяца рабочие заменили гранитное покрытие на площади 64 квадратных метра и привели в порядок 20 погонных метров архитектурно-художественной подсветки.
На время ремонтных работ частица Вечного огня хранилась в Михайло-Архангельском соборе на территории Кремля.
Кремлевский Вечный огонь зажегся вновь 28 апреля. В торжественной церемонии приняли участие представители Нижегородской епархии и воспитанники поста №1 имени дважды Героя Советского Союза генерал-лейтенанта авиации В.Г. Рязанова.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде предстоящее празднование 80-летия Победы завершится праздничным салютом.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+