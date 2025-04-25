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Общество

Нижегородская область получила более 10 наград за развитие туризма

29 апреля 2025 10:38  [84] Общество
Нижегородская область получила более 10 наград за развитие туризма

Фото: Кира Мишина

Нижегородская область удостоена свыше десяти наград за развитие сферы туризма в стране. Об этом рассказал губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

По итогам II Всероссийской премии "Туристические города", которая прошла в Воронеже 26 апреля, награды получили Чкаловск (1 место в номинации "Город событийного туризма"), Семенов (1 место в номинации "Город туристических брендов") и Городец (1 место в номинации "Город музейного туризма").

В рамках IV Всероссийской премии "Регионы туризма и гостеприимства" Нижегородская область взяла гран-при в номинациях "Регион событийного туризма", "Регион туристических брендов", "Регион молодежного туризма", 1 место в "Регион MICE-туризма", "Регион конгрессно-выставочной деятельности", "Лучший туристский маркетинг региона", "Регион музейного туризма" и 3 место в "Регион детского туризма". Также министерство туризма и промыслов Нижегородской области получило специальную награду за стратегический подход в развитии и продвижении внутреннего туризма.

Лауреатом номинации "За большой личный вклад в развитие отечественного туризма" стал и министр туризма региона Сергей Яковлев.

Эксперты отметили стратегический подход ведомства и значительный личный вклад его сотрудников в развитие отрасли.

Нижегородская область продолжает активно развивать туристическую инфраструктуру, привлекая гостей во всей страны.

Ранее сообщалось, что гостиницы и отели Нижегородской области забронированы в среднем на 70-90% на период майских выходных. 

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Теги:
Глеб Никитин Награды Туризм
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