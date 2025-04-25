Неизвестный водитель сбил пешехода и уехал с места ДТП в Сормове

Полиция разыскивает водителя, сбившего женщину и скрывшегося с места ДТП в Сормовском районе областного центра. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.
По имеющимся данным, происшествие произошло вечером 28 апреля на улице Телеграфной. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемого пешеходному переходу. В это же время по дороге двигалась иномарка, которая совершила наезд на пешехода. После случившегося водитель скрылся с места происшествия.
Потерпевшая была доставлена в больницу №13.
В настоящее время полицейские ищут водителя иномарки.
Ранее сообщалось, что 26 апреля два автомобиля столкнулись на трассе "Нижний Новгород - Саратов".
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