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Общество

Глава нижегородского "ОКАПОЛ" Огородцев стал вице-президентом Союза химиков

29 апреля 2025 13:33  [92] Общество
Глава нижегородского ОКАПОЛ Огородцев стал вице-президентом Союза химиков

Фото: пресс-служба Российского союза химиков

Российский союз химиков (РСХ) назначил на должность вице-президента руководителя нижегородского предприятия "ОКАПОЛ" из Дзержинска Дмитрия Огородцева.

Также Огородцев является президентом ассоциации "Дзержинскхимрегион". 

Президент РСХ Виктор Иванов отметил, что такой опыт позволит новому вице-президенту отстаивать интересы химических предприятий.

Дмитрий Огородцев уже поделился планами на работу в новой должности:

"Для устойчивого роста отрасли критически важно привлекать и удерживать квалифицированные кадры на предприятиях. Мы планируем усилить эту работу, в том числе через взаимодействие с Центром опережающей подготовки и переподготовки кадров по направлению новых материалов и химии, который был создан в рамках нацпроекта "Новые материалы и химия", - сказал он.

Ранее сообщалось, что транспортную полицию Приволжья возглавил Дмитрий Авдеев.

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