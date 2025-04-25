Глава нижегородского "ОКАПОЛ" Огородцев стал вице-президентом Союза химиков Общество

Фото: пресс-служба Российского союза химиков

Российский союз химиков (РСХ) назначил на должность вице-президента руководителя нижегородского предприятия "ОКАПОЛ" из Дзержинска Дмитрия Огородцева.

Также Огородцев является президентом ассоциации "Дзержинскхимрегион".

Президент РСХ Виктор Иванов отметил, что такой опыт позволит новому вице-президенту отстаивать интересы химических предприятий.

Дмитрий Огородцев уже поделился планами на работу в новой должности:

"Для устойчивого роста отрасли критически важно привлекать и удерживать квалифицированные кадры на предприятиях. Мы планируем усилить эту работу, в том числе через взаимодействие с Центром опережающей подготовки и переподготовки кадров по направлению новых материалов и химии, который был создан в рамках нацпроекта "Новые материалы и химия", - сказал он.

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