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Культура и отдых

Международная акция "Синий платочек Победы" объединила нижегородцев

29 апреля 2025 21:00  [82] Культура и отдых
Международная акция Синий платочек Победы объединила нижегородцев

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде в Центре культуры "Рекорд" стартовала международная акция "Синий платочек Победы". Инициатива приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и подчеркивает вклад женщин в историю страны — как в годы войны, так и в послевоенные десятилетия и современность. Проект реализуется при поддержке министерств социальной политики и культуры Нижегородской области.

Как отметила президент благотворительного фонда "Русская земля" и автор программы "Синий платочек" Анна Данилова, выбор Нижнего Новгорода в качестве города-старта не случаен. В годы войны Горьковская область стала важнейшим военно-промышленным центром, где трудились тысячи мужчин и женщин, обеспечивая фронт всем необходимым. Женщины участвовали не только в производстве, но и в строительстве оборонительных рубежей, внося неоценимый вклад в общую Победу.

Одним из ключевых событий акции стала арт-выставка "Синий платочек Победы", которая будет открыта до 15 мая. В экспозиции представлены не картины, а авторские платки Анны Даниловой — символы преемственности поколений, патриотизма и любви к Родине. Коллекция отражает богатство российской культуры, народных традиций и национального характера.

Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова подчеркнула важность использования современных форматов и языка, чтобы донести до молодежи суть исторических событий и показать подвиги тех, кто приближал Победу. Она также напомнила, что 1 мая в Манеже Нижегородского кремля откроется выставка, посвященная труженикам тыла, организованная совместно с музеем "Манеж" из Санкт-Петербурга.

На открытии арт-выставки присутствовало около 200 человек. Каждый желающий мог принять участие в проекте "Холст Победы", выразив поддержку военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции. Вместе с заместителем директора культурного центра "Рекорд" Кристиной Трубицыной участники оставили на большом полотне слова и рисунки, отражающие веру в Победу. Этот "Холст Победы" будет передан бойцам в Донецкую народную республику.

В завершение акции 9 мая горожане примут участие во флешмобе "Синий платочек Победы". Под звуки "Майского вальса" участники исполнят массовый танец на Нижневолжской набережной у подножия Чкаловской лестницы. Мероприятие станет частью праздничного концерта, посвященного Дню Победы.

Ранее стала известна полная программа празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде.

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Теги:
9 мая культура
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