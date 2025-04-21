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Общество

День Победы в Нижнем Новгороде завершится салютом

23 апреля 2025 12:33  [49] Общество
День Победы в Нижнем Новгороде завершится салютом

Фото: Александр Воложанин

День Победы в Нижнем Новгороде завершится салютом. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказала руководитель службы социальных проектов АНО "Центр 800" Екатерина Чудакова.

Чудакова напомнила, что 9 Мая около Чкаловской лестницы пройдет уже традиционный концерт "Военные песни у Кремля" (0+). В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне организаторы с особым усердием готовятся к этому мероприятию.

"Это очень сложный проект в плане подготовки. Мы очень долго репетируем, потому что каждая песня – это маленький спектакль. Есть и хореографические репетиции, и драматические", - поделилась идейный вдохновитель "Военных песен у Кремля".

По ее словам, на сцене у катера "Герой" на Нижневолжской набережной выступят вокалисты с разным уровнем подготовки. Всего на сцену выйдут 350 артистов.

Начало концерта запланировано на 16:40. После него состоится шоу с участием знаменитостей.

"Будет Сергей Безруков, потом будут шоу Ильи Авербуха и потрясающий салют. Вся программа празднования 9 Мая очень глубокая и выверенная", - добавила Чудакова.

Ранее сообщалось, что к 80-летию Победы в приволжской столице готовят более 200 мероприятий.

Напомним также, что в 2025 году акция "Бессмертный полк" (0+) пройдет в онлайн-формате.

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Теги:
9 мая День Победы Салют
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