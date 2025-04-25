Нижегородская полиция выдворила 25 мигрантов за нарушения закона Общество

В Нижегородской области завершилась масштабная операция, направленная на борьбу с нарушениями миграционного законодательства. Мероприятие проходило с 15 по 17 апреля и охватило широкий круг проверок, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В ходе рейдов восемь иностранных граждан получили предписание о досрочном прекращении пребывания на территории России. Кроме того, 25 человек были выдворены за пределы страны, из них 23 — в принудительном порядке.

По итогам проверки сотрудники правоохранительных органов составили 277 административных протоколов в отношении 257 человек. Наиболее часто фиксировались нарушения правил въезда и пребывания — таких протоколов оказалось 166.

Также было зафиксировано 61 нарушение порядка проживания иностранных граждан и лиц без гражданства. В 19 случаях выявлена незаконная трудовая деятельность, а в 29 — нелегальное привлечение иностранцев к работе.

Дополнительно были оформлены протоколы за предоставление ложной информации при миграционном учёте, несоблюдение установленных требований к иностранцам, а также за нарушение правил эксплуатации транспорта, связанных с режимом труда водителей и использованием тахографов.

Помимо административных мер, в рамках операции были возбуждены уголовные дела. Три из них касаются фиктивной постановки на миграционный учёт, ещё одно — связано с организацией незаконной миграции.

Ранее сообщалось, что глава СК России Бастрыкин взял на контроль дело о бесчинствах этнической банды в Нижнем Новгороде.