ФСБ накрыла ОПГ, легализовавшую тысячи мигрантов в Нижегородской области Происшествия

Следственный отдел нижегородского УФСБ возбудил уголовное дело в отношении группы лиц, подозреваемых в создании и участии в преступном сообществе, специализировавшемся на организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

По данным следствия, задержанные — как граждане России, так и иностранцы — действовали по чётко выстроенной иерархии. Установлены структура подчинённости, схема взаимодействия между участниками и единая цель — извлечение финансовой выгоды путём совершения тяжких преступлений в сфере миграционного законодательства.

Предварительно установлено, что за два года злоумышленники незаконно легализовали на территории Нижегородской области около двух тысяч иностранных граждан. Совокупный доход от противоправной деятельности превысил 50 млн рублей.

В рамках расследования в отношении предполагаемого организатора и девяти его сообщников возбуждено более 25 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса РФ.

Пятеро наиболее активных участников преступной группы в настоящее время находятся под стражей. По совокупности инкриминируемых деяний им может грозить наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.