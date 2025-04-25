ФСБ накрыла ОПГ, легализовавшую тысячи мигрантов в Нижегородской области

Следственный отдел нижегородского УФСБ возбудил уголовное дело в отношении группы лиц, подозреваемых в создании и участии в преступном сообществе, специализировавшемся на организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
По данным следствия, задержанные — как граждане России, так и иностранцы — действовали по чётко выстроенной иерархии. Установлены структура подчинённости, схема взаимодействия между участниками и единая цель — извлечение финансовой выгоды путём совершения тяжких преступлений в сфере миграционного законодательства.
Предварительно установлено, что за два года злоумышленники незаконно легализовали на территории Нижегородской области около двух тысяч иностранных граждан. Совокупный доход от противоправной деятельности превысил 50 млн рублей.
В рамках расследования в отношении предполагаемого организатора и девяти его сообщников возбуждено более 25 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса РФ.
Пятеро наиболее активных участников преступной группы в настоящее время находятся под стражей. По совокупности инкриминируемых деяний им может грозить наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.
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