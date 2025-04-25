Бастрыкин поручил возбудить дело из-за опасного дома в Нижнем Новгороде Происшествия

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам нарушений, связанных с аварийным состоянием жилого дома в Нижнем Новгороде. Поводом стало обращение граждан, опубликованное в комментариях Информационного центра СК РФ в соцсетях.

Жители пожаловались на бездействие ответственных структур в вопросе содержания многоквартирного дома на улице Вологдина. Здание, построенное в 1964 году, ни разу не проходило капитального ремонта. За десятилетия его конструкции пришли в аварийное состояние: фундамент деформирован, в стенах появились трещины, а с фасада регулярно осыпаются фрагменты кирпичной кладки и штукатурки.

По словам жильцов, это не только разрушает дом, но и представляет прямую угрозу для прохожих, так как обломки падают на пешеходную зону. Несмотря на многочисленные обращения в различные инстанции, меры для устранения нарушений так и не были приняты.

Сейчас по данному факту в СУ СКР по региону проводится процессуальная проверка. Однако после обращения граждан региональному руководителю ведомства Айрату Ахметшину предписано немедленно завести и начать расследовать дело.

Кроме того, Бастрыкин потребовал представить доклад о первых установленных обстоятельствах и дальнейших результатах расследования. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин потребовал новый доклад по делу о нападении собаки на ребенка в Борском районе.