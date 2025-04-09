Бастрыкин поручил проверить жалобу на разбитую дорогу в нижегородском селе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание доложить о результатах проверки информации о неудовлетворительном состоянии транспортной инфраструктуры в селе Большое Устинское Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении СК.
Поводом для внимания со стороны руководителя СК стало обращение жительницы села, направленное через приёмную Бастрыкина во "ВКонтакте". Женщина пожаловалась на отсутствие надлежащей дороги к многоквартирным домам на улице Набережной.
По её словам, асфальта на этом участке никогда не было, а грунтовое покрытие регулярно размывается. Из-за этого проезд транспорта к домам существенно затруднён, что нарушает права местных жителей.
Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Нижегородской области Айрату Ахметшину доложить о ходе и итогах процессуальной проверки.
Ранее глава Следкома РФ поручил проверить состояние моста в Нижегородской области.
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