История с издевательствами над школьником в Первомайске дошла до Бастрыкина Происшествия

Фото: СК России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного против группы подростков из города Первомайска Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поводом стали жестокие действия в отношении 13-летнего школьника. По данным следствия, в апреле подростки обвинили мальчика в порче имущества, якобы принадлежащего их знакомой. Затем они потребовали у него деньги в качестве компенсации. Когда ребенок отказался платить, его насильно увели в гараж, где начали издеваться над ним. Все происходящее подростки снимали на камеру телефона — по информации следствия, видео планировалось выложить в соцсети.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Позже выяснилось, что это был не первый случай давления подростков на школьника, но администрация учебного заведения, где учатся участники конфликта, никаких мер не предприняла.

История получила широкий общественный резонанс — о ней рассказывают федеральные телеканалы, СМИ и пользователи соцсетей. В итоге она дошла и до Бастрыкина. Он поручил и.о. руководителя регионального СК Александру Дынькову лично доложить о ходе расследования.

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