Нижегородцы пожаловались Мизулиной на граффити с наркорекламой Общество

Нижегородцы обратились к главе "Лиги безопасного интернета" Екатерине Мизулиной с жалобами на бездействие властей и неэффективную борьбу с пропагандой наркотиков. Соответствующее обращение размещено в телеграм-канале Мизулиной.

В социальных сетях пользователи из Нижнего Новгорода, Самары, Обнинска, Балаково, Шахт, Черногорска, Ижевска, Новосибирска, Кирова, Санкт-Петербурга и других городов называют происходящее превращением улиц в "музей рекламы" наркомагазинов.

По их словам, надписи на стенах зачастую закрашивают полупрозрачной жёлтой краской, которая не скрывает содержание и лишь портит внешний вид зданий. Более того, некоторые утверждают, что сотрудники полиции проходят мимо таких граффити, не предпринимая никаких действий.

Родители выражают тревогу из-за того, что дети ежедневно видят подобные надписи по пути в школу или детский сад.

Редакция НИА "Нижний Новгород" направила запрос в ГУ МВД по Нижегородской области для получения комментария по этой теме.

Ранее сообщалось, что из подпольной лаборатории в Нижегородской области было изъято почти 35 кг наркотиков.