В электробусах Нижнего Новгорода обновят табло и голосовые объявления

В Нижнем Новгороде стартовало плановое обновление аудиоинформаторов и электронных табло в электробусах. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.
Работы проводит компания "Нижегородэлектротранс" в рамках стандартизации пассажирской информации, согласно рекомендациям министерства транспорта Нижегородской области.
После модернизации информация на маршрутах станет более удобной для восприятия: электронные табло получат новый, более читаемый шрифт, а все голосовые объявления будут озвучены единым голосом — одинаково во всех электробусах города.
Завершить обновление планируется в течение майских праздников.
Ранее сообщалось, что маршрут электробуса Э-11 в Нижнем Новгороде продлят до "Пролетарской" с 1 мая. А самым популярным в Нижнем Новгороде маршрутом электробуса стал Э-17.
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