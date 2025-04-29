В электробусах Нижнего Новгорода обновят табло и голосовые объявления Общество

В Нижнем Новгороде стартовало плановое обновление аудиоинформаторов и электронных табло в электробусах. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Работы проводит компания "Нижегородэлектротранс" в рамках стандартизации пассажирской информации, согласно рекомендациям министерства транспорта Нижегородской области.

После модернизации информация на маршрутах станет более удобной для восприятия: электронные табло получат новый, более читаемый шрифт, а все голосовые объявления будут озвучены единым голосом — одинаково во всех электробусах города.

Завершить обновление планируется в течение майских праздников.

Ранее сообщалось, что маршрут электробуса Э-11 в Нижнем Новгороде продлят до "Пролетарской" с 1 мая. А самым популярным в Нижнем Новгороде маршрутом электробуса стал Э-17.