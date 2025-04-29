30 новых машин скорой помощи появятся в нижегородских больницах Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Сертификаты на 30 новых автомобилей скорой помощи были вручены главврачам 29 центральных районных больниц Нижегородской области 29 апреля. Поставка автомобилей приурочена ко Дню работника скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

190 млн рублей на закупку выделили из областного бюджета по поручению губернатора Глеба Никитина. Новые автомобили позволят увеличить качество и доступность экстренной медицинской помощи

Автомобили поступят в такие медучреждения, как Арзамасская, Балахнинская, Богородская, Большеболдинская, Большемурашкинская, Бутурлинская, Варнавинская, Вачская, Володарская, Воротынская, Воскресенская, Княгининская, Лукояновская, Лысковская, Навашинская, Первомайская, Пильнинская, Семеновская, Сергачская, Сеченовская, Сокольская, Сосновская, Тонкинская, Уразовская, Уренская, Чкаловская, Шатковская, Шахунская ЦРБ, а также Дзержинский психоневрологический диспансер.

По словам заместителя губернатора Андрея Чечерина, всего в автопарке службы скорой помощи 451 автомобилей, их срок эксплуатации не превышает пяти лет. С 2022 по 2024 год на обновление парка было направлено около 1 млрд рублей. В 2025 -2026 годах на эти цели запланировано более 420 млн рублей.

Новые автомобили оснащены современным медицинским оборудованием: дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами, аппаратами ИВЛ, а также системами ГЛОНАСС и навигации. Транспорт обладает высокой проходимостью, что особенно важно для работы в отдалённых населённых пунктах.

Мероприятие по обновлению автопарка реализуется в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", стартовавшего в 2025 году по поручению президента России. Проект, пришедший на смену нацпроекту "Здравоохранение", направлен на повышение продолжительности жизни граждан и включает 11 федеральных программ.

Среди приоритетов нового нацпроекта — модернизация поликлиник и ФАПов, привлечение квалифицированных специалистов, развитие профилактики и диагностики хронических заболеваний, совершенствование экстренной помощи и системы медицинской реабилитации, а также цифровизация отрасли.

Ранее сообщалось, что нижегородские фельдшеры и акушеры получат право исполнять некоторые функции врачей с сентября 2025 года.